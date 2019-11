Les nombreux visages de la maladie mentale

Alain Labonté et Florence Meney considèrent qu’il est primordial de parler des différences facettes de la maladie mentale et rappellent que la santé mentale concerne tout le monde. « On voulait vraiment mettre en lumière la beauté, la richesse, les forces des individus et aussi des chercheurs en santé mentale, au Québec. Quand on parle de santé mentale, c’est des histoires d’horreur : on n’a pas d’argent, on est triste, ça va mal, tel institut a tel problème », commente Florence Meney, en entrevue.