L’«Original Marlboro Man», meurt de vieillesse à 90 ans, sans jamais avoir fumé

Le premier visage de la marque de cigarette Marlboro, Bob Norris, est mort cette semaine à l’âge de 90 ans dans son rang de Colorado Springs, dans le Colorado, une longévité qui tient sans doute à son refus de... fumer.

L’éleveur devenu acteur a joué le rôle du cowboy à la cigarette sur les affiches et les publicités télévisuelles de la marque rouge et blanche pendant 12 ans, dans les années 1960.

Il avait été repéré par la direction de la publicité après qu'on l'eut vu en photo dans un journal avec son ami d’enfance, l'acteur John Wayne. Ils sont alors allés le chercher dans son ranch de Tee Cross, de plus de 63 000 acres.

«Ils sont sortis de leur voiture, des types en costume à rayures, et ils se sont approchés de papa et ils ont dit: "que dirais-tu d’être dans les publicités pour les cigarettes Marlboro", a déclaré à KKTV son fils Bobby Norris. Il a dit: "eh bien, je suis plutôt occupé en ce moment. Pourquoi vous ne revenez pas la semaine prochaine, et si vous êtes sérieux, on s’en parlera". Et ils sont revenus la semaine d’après.»

Norris a quitté son emploi de «Marlboro Man» du jour au lendemain, après s'être rendu compte qu'il donnait le mauvais exemple à ses enfants.

«Il nous a toujours dit, quand on était enfants: "je ne veux jamais vous voir fumer". L'un de nous lui a finalement demandé: "si tu ne veux pas qu’on fume, pourquoi tu fais des publicités pour des cigarettes"», s’est rappelé son fils.

Le jour même, Bob Norris a alors appelé Phillip Morris, propriétaire de la marque Marlboro, pour lui annoncer sa démission.

Bob Norris a été marié pendant 65 ans à sa femme, Jane, morte en 2016. Il laisse dans le deuil ses deux fils et ses deux filles, ainsi que 13 petits-enfants.