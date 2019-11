Ma meilleure amie m’a flouée

J’étais demeurée amie avec une fille que j’avais rencontrée au cégep. Nous avions toutes les deux étudié en relations humaines et avions été embauchées par le gouvernement dès la fin de nos études. À un certain moment au début de notre amitié, alors que j’étais ambivalente sur mon orientation sexuelle, nous avions eu quelques relations ensemble. Mais vite, je me suis rendu compte que je préférais les hommes. Elle n’avait jamais semblé m’en vouloir pour cet égarement de ma part, moi qui savais pertinemment qu’elle était lesbienne, puisqu’elle me l’avait dévoilé.

Les années ont passé, et nous sommes toujours demeurées proches l’une de l’autre, même si je me suis mariée et si j’ai eu deux enfants. Elle venait souvent manger à la maison, avec ou sans conjointe, puisque ses amours ne duraient jamais très longtemps. Mon mari et mes enfants l’appréciaient beaucoup, et on la comptait presque comme un membre de la famille après 15 ans d’une relation amicale suivie.

Une bombe est tombée sur ma vie quand, au hasard d’une rencontre avec une autre copine de classe du cégep de l’époque, rencontrée lors d’un congrès le mois dernier, j’ai appris que mon amie avait fait courir le bruit que j’étais lesbienne moi aussi et que j’avais eu une aventure avec elle. Ça m’a jetée par terre.

Comment une personne qui circule dans mon univers personnel et familial depuis aussi longtemps peut-elle me faire quelque chose d’aussi méchant, et faux en plus ? Je n’en reviens juste pas. Depuis que j’ai appris ce cancan quelle a fait courir à mon insu, je ne lui ai plus donné signe de vie. Elle a tenté de me joindre sur mon cellulaire, mais je n’ai pas répondu à son message tellement son comportement m’a choquée.

Mon mari ne veut pas s’en mêler, sous prétexte que ce sont des affaires de femmes qui ne le regardent pas. D’autant moins, dit-il que « tu es mariée depuis 18 ans et que tu as deux enfants », ce qui prouverait clairement, selon lui, la fausseté de cette rumeur qu’elle aurait jadis fait courir.

Ai-je raison de me sentir frustrée, selon vous ? Mon mari me dit qu’elle a fait ça à une époque où elle doutait elle-même de son orientation sexuelle et que peut-être que ça l’a aidée à s’accepter face aux autres en m’impliquant dans sa galère. Je veux bien, mais ce n’est une raison pour lui pardonner, selon moi. J’aimerais avoir votre avis.

Amie en colère

Votre mari a probablement raison dans son évaluation des raisons qui ont poussé cette fille à révéler un pan de votre intimité commune en laissant planer un doute sur votre orientation sexuelle. Mais je comprends aussi votre frustration de savoir que, jadis, certains de vos collègues de cégep ont eu vent de l’affaire et vous ont probablement cataloguée d’une façon que vous n’appréciez pas aujourd’hui. Mais tout cela est du passé. Et n’eût été cette rencontre fortuite, vous n’en auriez jamais rien su.

Je crois que si vous souhaitez être honnête face à vous-même et face à cette fille, il faut vider ce contentieux en vous donnant la possibilité d’au moins entendre son explication. Une aussi longue amitié ne peut se terminer dans le silence et un rejet inexpliqué à l’endroit de la personne rejetée. Et de votre côté, vous ne pouvez pas larguer une amie d’aussi longue date sans écouter ses arguments de défense. Ce qui dissipera vraisemblablement tout malentendu.

Remettez-vous dans l’esprit de l’époque et demandez-vous si cette indiscrétion vous a nui ? Il semble que non, puisque vous n’en avez jamais entendu parler avant aujourd’hui. Demandez-vous aussi quelles seront les conséquences sur votre famille, de l’exclusion d’une personne si présente dans vos activités communes et intimes ? Une bonne explication et une reconnaissance de l’amitié qui vous a toujours liées, ne serait-ce pas le scénario idéal ? Bonne réflexion !