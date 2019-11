Match revanche

SEATTLE | Pour la troisième fois en quatre ans, le Toronto FC et les Sounders de Seattle s’affrontent en finale de la Coupe MLS, cet après-midi.Si lors des deux premiers duels, en 2016 et 2017, on s’attendait un peu à voir ces deux équipes croiser le fer lors du match ultime de la saison, c’est un peu une surprise cette année.

Les Sounders ont bien terminé au second rang de l’Association Ouest, mais ils ont surtout surpris en défaisant le puissant Los Angeles FC 3 à 1, à Los Angeles en plus, lors de la finale d’Association.

Les Torontois ne sont pas en reste puisqu’ils ont remporté la demi-finale et la finale d’Association sur des gazons adverses, écartant le New York City FC et l’Atlanta United FC grâce à une victoire de 2 à 1 chaque fois.

On a donc affaire à deux équipes sérieuses qui sont capables d’obtenir des résultats à domicile comme à l’étranger.

Immense foule

Le Toronto FC a démontré qu’il était capable de bien réagir devant une foule importante comme en témoigne sa victoire à Atlanta devant 44 000 spectateurs.

Mais ça sera différent aujourd’hui puisqu’on attend 70 000 spectateurs dans un CenturyLink Field qui sera rempli à pleine capacité.

On parle ici de la seconde plus grosse foule de l’histoire pour la finale de la MLS tout juste derrière les quelque 73 000 spectateurs de l’an passé à Atlanta.

«C’est une finale, c’est quelque chose de particulier. On aurait aimé jouer chez nous, mais on est prêts à aller chercher un bon résultat», a assuré Chris Mavinga.

Décision partagée

Sans dire que la rivalité est intense entre les deux clubs, on peut être assurés qu’Il n’y a pas une tonne d’amour.

Il faut dire que les Sounders ont défait les Reds au BMO Field lors de la séance de tirs au but lors du match de 2016 après une rencontre qui s’était terminée 0 à 0 après 120 minutes de jeu et dans laquelle Seattle n’avait obtenu aucun tir cadré.

L’année suivante, Toronto avait remporté une victoire sans appel de 2 à 0, toujours à domicile.

C’est donc la première fois que les deux équipes vont croiser le fer en finale dans le nord-ouest du pacifique comme on appelle la région où se situe Seattle qui est à plus ou moins deux heures au sud de Vancouver.

«C’est exceptionnel pour nous d’avoir la chance de prendre notre revanche devant nos partisans parce qu’en 2017, ç’a fait très mal», a soutenu Jordy Delem.