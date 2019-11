«On ne naît pas proxénète»

« À la fin d’une enquête, si on réussit à faire condamner le proxénète, j’ai rempli mon rôle. Mais à mes yeux, ce n’est pas une réussite. Si j’arrive à l’éviter [le proxénétisme], là c’est un réel succès », explique Fady Dagher.

Si présentement 80 % des efforts sont mis dans la répression et 20 % dans la prévention, il aimerait d’ici 10 ans inverser la pyramide.

« Ils voient l’exemple des autres. Et l’exemple des pairs, c’est très fort. Certains voient que c’est une façon de faire de l’argent et de s’en sortir dans la vie. », explique-t-il, ajoutant que plusieurs ont des « histoires de vie, des contextes familiaux très difficiles ».

« Parfois, ce sont de bons gars qui font de mauvaises affaires », ajoute M. Brisebois, précisant que le plus tôt on intervient auprès d’eux, le plus efficace ce sera.