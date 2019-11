Patinage artistique: grande journée pour les Québécois

La Coupe de Chine, quatrième étape du circuit de patinage artistique du Grand Prix de l’ISU, s’est bien terminée pour les Québécois, car Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen en danse, ainsi que Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau chez les couples, ont gagné des médailles de bronze, samedi.

Fournier-Beaudry et Sorensen - un patineur natif du Danemark - ont décroché leur deuxième médaille de bronze cette saison au sein du circuit avec un total de 190,74 points. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont gagné l’or avec 209,90 points, devançant les Américains Madison Chock et Evan Bates (208,55) qui ont toutefois dominé la danse libre.

«Aujourd’hui, nous avons eu un programme un peu difficile, a mentionné Sorensen dans un communiqué. C’est vraiment valorisant pour notre entraînement que nous ayons pu terminer troisièmes et nous en sommes vraiment heureux.»

En couple, les équipes chinoises ont décroché les deux premières places. Les champions du monde Wenjing Sui et Cong Han ont fini en tête avec 228,37 points, devant Cheng Peng et Yang Jin (199,97). Ilyushechkina et Bilodeau ont amélioré leur cinquième place de Patinage Canada il y a deux semaines pour terminer troisièmes avec 190,73.

«C’était sûrement un de nos programmes les plus difficiles, a dit la Torontoise Ilyushechkina. Nous sommes heureux de nous être battus pour chaque élément, mais il y a encore beaucoup de points laissés sur la table.»

Il s’agissait d’un premier Grand Prix pour le couple qui a uni ses forces le printemps dernier.

«Nous avons présenté de bonnes performances ici en tenant compte de tout, a ajouté Bilodeau, de Trois-Pistoles. C’était notre première compétition en Asie et notre troisième en un mois et demi. Donc ce fut une période pas mal intense.»

La cinquième étape du circuit aura lieu vendredi et samedi à Moscou.