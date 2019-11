Patrick Bruel acclamé

Ce n’est pas la tourmente dans laquelle Patrick Bruel est plongé qui a empêché quelque 11 213 spectateurs de l’acclamer à tout rompre, samedi soir, entassés dans un Centre Vidéotron qui a été le théâtre d’un concert glorieux de plus de deux heures.

Quand les projecteurs se sont allumés, hier soir, les fans n’ont pas perdu de temps à lui témoigner leur amour inébranlable qui perdure depuis plus de trente ans déjà, le couvrant d'ovations et de «on t’aime Patrick» criés dans les moments d’accalmie.

«C’est pour des rendez-vous comme celui-là qu’on fait se métier, a-t-il lancé en fin de concert, ému, après une folle version de Casser la voix.

«On attendait énormément de ce séjour au Québec, et honnêtement, c’est bien, bien au-delà des espérances», a-t-il ajouté.

Avec cette tournée «Ce soir on sort...», pour laquelle il s’est déjà écoulé près d’un million de billets, Patrick Bruel offre ce qui est assurément un des grands concerts de sa carrière. Avec pas moins de 30 titres interprétés, un parfait équilibre entre le renouveau et les succès d’antan, Bruel est au centre d’une mise en scène élaborée où rien n’a été laissé au hasard.

Visuellement, les effets d’éclairages et écrans géants qui s’imbriquent dans l’impressionnant dispositif scénique sont à la hauteur des grandes tournées internationales. Chaque pièce offre un esthétisme différent.

Rythmes urbains

Question de s’assurer d’une ambiance festive, le chanteur a balancé en ouverture deux gros morceaux des débuts, «Comment ça va pour vous» et «Alors regarde», revisitées par des rythmes urbains. Déjà, ça chantait dans les rangs et le chanteur, débordant d’énergie, s’est fait le chef d’orchestre de ce chœur enthousiaste qui avait les paroles au bout des lèvres.

Le public a peut-être ensuite loupé quelques paroles de la nouvelle «Tout recommencer», mais il a repris du souffle sur «Qui a le droit», livrée acoustique devant une marée de cellulaire commandée par Bruel. La longue ovation qui a suivie, comme toutes les autres, a de nouveau ému le chanteur.

«Du fond du cœur, merci d’être de là», a-t-il laissé échapper avant un segment au piano qui nous a donné «J’t’le dis quand même» et «J’ai croisé ton fils».

Dans un équilibre parfait, le chanteur a alterné entre avec ces moments spectaculaires procurés par ses plus grands succès, musicalement modernisés, et des instants plus émotionnellement intenses grâce à son dernier album de textes engagés qui lui permettent de déployer sur scène son immense talent d’interprète.

Finale délirante

Pas moins d’une dizaine de pièce de ce dixième album ont trouvé leur place dans cette nouvelle tournée, dont les solennelles «Héros» et «L’amour est un fantôme», dont l'interprétation sentie a encore été récompensée par une foule qui a bondi de son siège.

Patrick Bruel réservait une fin de concert déchaînée. Après avoir tout donné sur Café des délices et Stand up, Bruel est allé en prolongation avec un Casser la voix délirant, dans un numéro jouissif qui s’est éternisé au bonheur de la foule. Après Avec le temps, empruntée à Léo Ferré, Bruel a tiré sa révérence en chantant À tout à l’heure, qui sonnait comme une promesse de revenir.

Même si médiatiquement parlant Bruel vit un tourbillon, dans ses salles, il n’y a pas l’ombre d’une tourmente qui plane.