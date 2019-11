Présent pour ceux qui ont besoin d’aide

Martin Bédard est un homme poli. C’est en me vouvoyant qu’il s’est présenté à moi quand j’ai demandé à l’interviewer après la séance d’entraînement des Alouettes, hier. Lorsque je lui ai dit qu’il pouvait me tutoyer, il a refusé.

« Je ne l’ai jamais connue en santé. Elle souffrait de la maladie de Crohn, d’arythmie cardiaque et de leucémie. Elle est décédée à 47 ans. J’ai appris très jeune que l’on doit prendre soin de son prochain et que l’on doit être la meilleure personne possible. »

Son père, qui possédait la forme d’un athlète et avec qui il s’entraînait, a été emporté par un cancer fulgurant. Les médecins avaient établi son espérance de vie à quatre ans. Trois mois après leur pronostic, il n’était plus de ce monde.

Le football l’a ramené dans le droit chemin. Il a contribué à deux conquêtes consécutives de la coupe Grey par les Alouettes, en 2009 et en 2010. Il est avec l’équipe depuis 11 ans et, à 35 ans, il se croit en mesure de jouer au moins trois autres saisons.

« Je souhaite avoir une belle vie heureuse avec ma blonde, mon petit gars [qui est âgé de 6 ans] et mon frère. Je souhaite que ma famille s’agrandisse et continuer à aider le plus de monde possible », répond-il.