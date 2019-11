Radiohead veut que Live Nation admette sa responsabilité dans le drame qui a coûté la vie à un technicien

Radiohead a perdu l’un des membres de son équipe lorsque la scène du Downsview Park à Toronto (Canada) s’est effondrée avant un concert en 2012. Scott Johnson, technicien en charge de la batterie de Phil Selway, installait le matériel et est décédé dans l’accident. Depuis tout ce temps, le groupe demande justice et vient de lancer un appel à peine voilé à Live Nation, le tourneur.

Pour le groupe, les conclusions de l’enquête, qui ont classé la mort de leur collègue comme «accidentelle», ne sont pas suffisantes et chacun doit prendre ses responsabilités.

«Au commencement de l’enquête, le père de Scott, Ken, a dit que tout ce qu’il voulait c’est que les personnes responsables lèvent la main, admettent leur responsabilité et s’assurent que cela n’arrive plus jamais à qui que ce soit. Nous sommes tous conscients que personne ne voulait que Scott décède. À ce jour, seul le propriétaire de la société de scène Optex, Dale Martin, a reconnu avoir eu un rôle dans la tragédie... Il est temps pour les autres responsables de finalement et publiquement admettre leur part de responsabilité dans ce terrible incident. Nous les invitons à présenter leurs excuses à la famille de Scott et à ses amis pour ce qu’ils ont enduré et à notre équipe qui a survécu pour les blessures physiques et le traumatisme psychologique dont elle a souffert», peut-on lire dans un communiqué publié sur le compte Twitter de Radiohead.

Trois autres personnes ont été blessées dans l’incident.

Le mois dernier, le médecin légiste en charge d’une deuxième enquête sur la mort de Scott Johnson a conclu que l’effondrement de la scène était dû à «des techniques de construction inadéquates».