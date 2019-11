Rouyer, le Français des Eskimos

« En février 2015, l’organisation m’a annoncé que je n’étais plus autorisé à jouer dans les rangs collégiaux. La réglementation concernant l’âge limite venait de changer et j’étais trop vieux de quelques semaines », se souvient-il.

Il a ensuite disputé 17 des 18 parties de l’équipe albertaine et il jouera une fois de plus avec les unités spéciales dimanche dans son alma mater à l’occasion de la demi-finale de l’Est.

« C’est le destin, estime celui qui arbore le numéro 35. Je reviens sur mon terrain au stade McGill, là où j’ai joué quatre saisons. C’était quoi les chances que tout ça arrive ? J’ai le parcours le plus atypique possible. Je ne me suis jamais lamenté. J’ai fait ce que je devais faire et je vis un rêve. On va faire ce qu’on a à faire et je suis convaincu qu’on a les armes nécessaires pour gagner le match. »