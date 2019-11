Saison terminée pour le CNDF

En demi-finale du circuit collégial Division 1, la saison du campus Notre-Dame-de-Foy a pris fin samedi à Montréal dans une défaite de 31-9 face aux Cheetahs de Vanier qui obtiennent ainsi leur billet pour le Bol d’Or qui se déroulera en fin de semaine prochaine à Thetford Mines.

Le CNDF n’a pas fait le poids face aux Cheetahs. «Ils nous ont dominés au sol et physiquement, ce qui a eu un gros impact, a expliqué l’entraîneur-chef Marc-André Dion. Il y avait peu de solutions. On a rempli la boîte défensive, mais ils étaient quand même capables de courir. Ils ont un bon porteur de ballon (Dwante Moran).»

Photo courtoisie Marc-André Dion

Entraîneur, CNDF

«De notre côté, on n’a pas été capable de courir, de poursuivre Dion. Crédit à Vanier qui a sorti en force et avec intensité et qui mise sur une bonne équipe. On s’est rapidement retrouvé en retard 14-0 et nous n’avons pas été capables de revenir.»

Incapable de courir, le CNDF s’est tourné vers la passe. Jérôme Rancourt a complété 27 de ses 37 passes pour 245 verges et ne fut victime d’aucune interception. «Jérôme nous a donné une chance de gagner, a indiqué Dion, mais on a manqué de fini. On n’a pas saisi nos opportunités, ce qui nous a fait mal. Je suis convaincu que nous étions capables de les battre.»

La finale du Bol d’Or opposera, samedi prochain, les Cheetahs aux Cougars du Collège Champlain qui ont causé toute une surprise en disposant des Spartiates du Vieux Montréal au pointage 31-2. Ces derniers ont misé en saison régulière sur l’offensive la plus redoutable du circuit. Champions de la saison régulière, les Spartiates avaient profité d’une fin de semaine de congé et accédé directement à la demi-finale. En saison régulière, les rôles avaient été inversés alors que les Cougars s’étaient inclinés par le score de 54-0.

Juvénile Division 1

Dans un match disputé au Séminaire Saint-François, le Blizzard s’est incliné devant les Dynamiques de Charles-Lemoyne par la marque de 30-24 en prolongation en demi-finale du circuit juvénile Division 1.

Dimanche après-midi à Saint-Jean-Eudes, les Condors tenteront de rejoindre les Dynamiques au Bol d’Or alors qu’ils accueilleront les Cactus du Collège Notre-Dame dans l’autre demi-finale. Les Condors sont invaincus cette saison.