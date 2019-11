Société de pimps

Parlementaires, forces policières, milieu de la recherche et intervenantes sociales et communautaires nous dressent le portrait d’un Québec qui se serait laissé peu à peu devenir une plaque tournante de la prostitution juvénile au Canada. En ce qui a trait à la traite des personnes, nous offrons un bassin de recrutement par excellence.

On parle des retombées économiques et même fiscales de cette industrie qui se déploie autour de grands événements comme le Grand Prix ou le sommet du G7.

Il n’y a pas si longtemps également, le Québec entier s’est passionné pour la série Fugueuse. On a rarement été aussi unis qu’au moment de maudire le damné Damien qui manipulait et brutalisait la brave Fanny, brillamment interprétée par Ludivine Reding.

Mais on continue de décaisser des centaines de millions de dollars pour avoir le Grand Prix, et on pense que la pire racaille qu’attire le G7, c’est une poignée de casseurs mal fagotés.

Dans le fait que, comme on peut le voir dans les produits culturels que l’on consomme et dans les commentaires qu’on échange sur les réseaux sociaux, on continue de diffuser l’idée que les hommes ont le droit à du sexe et que les femmes ont le devoir de le leur donner.