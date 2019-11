Judith est un amour, selon Maïka. Cette jolie chatte âgée de 11 mois, très affectueuse, semble bien avoir conquis le cœur de toute la famille.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chat chez vous ?

En fait, notre chien est décédé il y a environ 15 mois. Sincèrement, c’était un animal parfait pour nos enfants. Il était âgé de 12 ans et était calme et affectueux... Bref, un amour ! Après sa mort, ma fille Anna n’arrivait pas à surmonter sa peine. Après discussion avec mon conjoint, nous avons réalisé qu’il était impensable d’avoir un autre chien vu nos horaires de travail de fou. Comme mon fils est allergique aux chats, j’ai fait des recherches afin de trouver une race de chat sociable et hypoallergène, et c’est ainsi que j’ai découvert les Sibériens. Au début, mon conjoint ne voulait absolument rien savoir d’adopter un chat... J’ai fini par le convaincre.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

En l’honneur de la défunte grand-mère d’Étienne. Nous avons adopté Judith lors de l’anniversaire du grand-père d’Étienne, au moment où il a fêté ses 101 ans.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime autant les chats que les chiens... mais avec trois enfants et trois emplois, je n’ai pas le temps de m’occuper d’un chien. Heureusement, les chats sibériens sont aussi affectueux que les chiens. Ils vont même jusqu’à jouer à rapporter la balle. Ça me permet donc d’avoir le meilleur des deux mondes.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Judith ?

Caractériel ? Oui, elle a tout un caractère, mais, en même temps, c’est un gros bébé et elle est très affectueuse et colleuse.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre chat.

Lorsque nous la cherchons dans la maison, il suffit d’activer la machine à glaçons ou encore l’imprimante pour qu’elle arrive en courant. Très spécial...

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle mange tous les cordons sur les bonnets de ma fille Livia, et ça me rend folle.

7. Quelle est son activité préférée ?

Essayer de nous faire peur en se cachant derrière les rideaux et en nous faisant des embuscades.

8. Quel est son endroit préféré ?

Toute collée contre nous.

9. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Judith ?

Rien, car elle est parfaite !

10. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Nous avons la chance de ne jamais partir plus de deux jours de suite. Comme tout le monde adore Judith, ce n’est pas un problème d’avoir des gardiens qui viennent faire un tour pour la nourrir et la flatter dans la journée.

À propos de Maïka Desnoyers

► Animatrice de l’émission Vendre ou Rénover au Québec sur Canal Vie pour une 4e saison

► Fondatrice du blogue « Ma famille, mon chaos »