Un match inoubliable pour Victor Hedman

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman a ravi son public en marquant tôt en deuxième période, dans une victoire de 5 à 3 contre les Sabres de Buffalo, samedi, à Stockholm.

Le vétéran a ainsi aidé les siens à balayer la série de deux parties disputées en sol suédois; la formation floridienne l’avait emporté 3 à 2 la veille.

Hedman a profité d’un avantage numérique pour inscrire son nom dans le livre d’histoire de la Ligue nationale de hockey. Peu après une mise au jeu gagnée en zone adverse, il a déjoué le gardien Carter Hutton avec un tir haut. Du même coup, il est devenu le cinquième Suédois à compter un but durant une rencontre de saison régulière présentée dans son pays. Dans le camp ennemi, Victor Olofsson a ajouté son nom à cette liste au dernier tiers.

Dans une cause gagnante, l’ancien des Blues de St. Louis Patrick Maroon s’est également distingué avec un doublé. Il a notamment inscrit le filet vainqueur en poussant la rondelle derrière Hutton avec trois secondes à écouler à l’engagement médian. Les Québécois Yanni Gourde et Mathieu Joseph ont eu leur mot à dire dans le triomphe du Lightning, car ils ont chacun obtenu leur quatrième but de la campagne au troisième vingt.

Curtis McElhinney a été solide en repoussant 40 tirs. Jack Eichel, Sam Reinhart et Olofsson ont été les seuls joueurs ayant trompé sa vigilance. Pour sa part, Hutton a effectué 35 arrêts.

Au classement de la section Atlantique, Tampa Bay revendique 18 points, soit deux de moins que ses rivaux du jour.