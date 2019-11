Un monument alsacien

Ostertag, Riesling 2017, Muenchberg, Alsace

69,75 $ - Code SAQ : 739821 – 14 % - 8g/L – BIO

Les Méchants Raisins ont plutôt l’habitude de vous recommander des aubaines à saisir à la SAQ, mais cette semaine fait exception à la règle. Je ne pouvais vraiment pas passer sous silence l’arrivée à la SAQ d’un des meilleurs vins blancs que j’aie goûté au courant des dernières années. Un grand, très grand vin blanc, élaboré par l’un des vignerons les plus talentueux de France : l’Alsacien André Ostertag.

On annonce que 2017 est l’un des plus beaux millésimes que l’Alsace ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, André Ostertag n’allait pas décevoir avec son Muenchberg, le porte-drapeau du domaine familial d’Epfig, qui semble imperméable même aux plus moroses des années.

Tout dans ce vin est impeccable. Sa structure est monumentale, ses saveurs pénétrantes, profondes, longues comme un coucher de soleil sur l’océan Pacifique. Le plaisir est déjà immense, mais ce vin devrait traverser les décennies avec un aplomb légendaire. Si vous avez la chance d’avoir un enfant né dans ce millésime, vous pourrez sans craindre coucher quelques bouteilles jusqu’à sa majorité.

Cinq étoiles largement méritées pour un vin d'exception.

$$$$$ - ★★★★★

