Une confiance aveugle envers Jason Maas

MONTRÉAL - À l’image de leur entraîneur Jason Maas, les joueurs des Eskimos d’Edmonton s’amènent à Montréal plus motivés que jamais pour leur confrontation face aux Alouettes lors du match le plus important de leur saison.

Dans une année teintée de hauts et de bas, Maas a conduit les siens vers une fiche négative de 8-10, mais les Eskimos se sont tout de même qualifiés pour les éliminatoires. Le pilote a été vu plusieurs fois en train de piquer des crises. Par contre, il a le soutien indéfectible de ses joueurs à l’approche de la demi-finale de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF).

«C’est bien d’avoir un entraîneur aussi fougueux et passionné que lui, a confié le quart-arrière des Eskimos Trevor Harris lors d’une conférence de presse tenue au Stade olympique, samedi. Ce n’est pas tout le monde qui est pour ça, mais son ardeur au travail est contagieuse sur le terrain et dans le vestiaire.»

«Il est passionné par le jeu, par cette équipe et par ses joueurs, a renchéri le receveur Greg Ellingson. Si vous allez dans notre vestiaire demain [dimanche], vous verrez 46 hommes avec le couteau entre les dents qui seraient prêts à foncer dans un mur pour Jason Maas.»

Un plan de match clair

Maas est satisfait du travail qu’ont fait ses protégés en préparation du duel au Stade Percival-Molson. Pour lui, ses joueurs devront se concentrer à respecter le plan de match.

«Notre objectif principal sera de contrôler la ligne de mêlée, autant en défense qu’à l’attaque, a déclaré Maas. On veut être en mesure de protéger notre quart-arrière quand il décidera de se replier et de créer des brèches pour nos porteurs de ballon.»

«En défense, on veut empêcher leur monstre à deux têtes [les porteurs de ballon William Stanback et Jeremiah Johnson] de faire des dégâts, et, bien évidemment, neutraliser Vernon Adams fils. Il est au sommet de sa forme. Il est dangereux dans la pochette de protection et à l’extérieur de celle-ci.»

Des blessures qui ont fait de mal

Sur le terrain, les visiteurs miseront dimanche sur C.J. Gable et Shaq Cooper comme porteurs. Les deux footballeurs n’ont formé un duo qu’une fois cette saison. Le premier revient aussi d’une blessure au genou qui lui a fait rater les trois dernières rencontres de la campagne.

C’est Harris qui commencera la rencontre au poste de quart, lui qui a démontré une belle constance en 2019. L’Américain de 33 ans a également affirmé être en pleine forme après avoir subi quelques pépins physiques l'ayant forcé à rater cinq rencontres.

Pour lui, la défaite à Montréal au mois de juillet a été déterminante pour le reste de la saison des Eskimos.

«Ça peut prendre 12 joueurs pour exécuter un jeu, mais un seul pour le gâcher. La dernière fois, nous avons commis des erreurs chacun notre tour. Par la suite, plus nous avons joué, plus nous avons progressé. J’ai remarqué une amélioration de jour en jour», a-t-il soutenu.