Une revue qui a su accompagner notre histoire

Dans les milieux indépendantistes québécois, qui peut se vanter de connaître L’Action nationale, cette revue centenaire qui a pris parti, il y a une cinquantaine d’années, pour la nation québécoise et la création d’un État souverain ?

La fin des années soixante et le début des années soixante-dix marquent une période effervescente dans le débat des idées au Québec. Plusieurs revues, de droite comme de gauche, sont mortes, dont Parti pris puis Cité libre, l’une indépendantiste tendance marxiste et l’autre férocement antinationaliste. D’autres naissent, comme Liberté, Maintenant, Québécoises deboutte !, Mainmise. L’Action nationale, elle, demeure et s’adapte, en faisant une place aux débats sur le colonialisme et l’indépendance, mis de l’avant par la défunte équipe de Parti pris. Paraissant dix fois l’an, L’Action nationale « n’est la revue ni d’une chapelle, ni d’une génération, ni d’un parti », comme le souligne Ferretti. D’ailleurs, des anciens de Parti pris, ou proches de cette revue, comme André Major et Jean Marcel, y dirigeront la section culturelle et on peut y apprécier, à l’occasion, des signatures de personnages en voie de devenir célèbres, comme Jacques Parizeau, François Aquin, Claude Morin ou Jean-Claude Germain, aux côtés de celles de l’abbé Jules-Bernard Gingras et du jésuite Richard Arès. Ces opinions diverses contrebalancent un tant soit peu l’omniprésence intellectuelle (nationalisme traditionaliste) d’un François-Albert Angers, fondateur de l’Institut d’économie appliquée de l’École des HEC et véritable cheville ouvrière de la revue avec Rosaire Morin.