D'AMOURS, Sonia



À Pointe-aux-Trembles, le 6 novembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Sonia D'Amours. Elle était la fille de feu Léon D'Amours et de feu Béatrice Hodgson. Diplômée en service social et maintenant à la retraite, elle a œuvré tout au long de sa carrière auprès des enfants et adolescents, et leur famille, aux prises avec des difficultés d'adaptation. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Huguette (Michael Hartman), Maryse (Jacques Rouleau), Line, Carole, ainsi que ses neveux et nièces : Anne-Marie, Alicia Hartman, François, Julie et Nicolas Rouleau et Piera D'Amours; ses tantes Marielle (feu Jean-Paul Gasseau), Claire (feu Gaby Allard), Louise (Rodrigue Marmon) et leurs enfants. La famille recevra les condoléances auUn léger goûter suivra jusqu'à 14h. La famille désire remercier sincèrement ses très bons amis et amies avec qui elle a partagé tant de bons moments au cours de sa vie. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme sans but lucratif Enfant Soleil.