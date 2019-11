Alerte météo dans le sud du Québec

Les automobilistes de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches devront être prudents, mardi matin, puisque 15 centimètres de neige sont attendus sur la région.

Selon Environnement Canada, c’est un système dépressionnaire provenant du Nord-Est américain qui apportera les premiers flocons en fin d’après-midi, lundi, dans le sud du Québec. Des averses qui s’intensifieront au courant de la nuit et qui persisteront toute la journée de mardi.

De forts vents accompagneront cette bordée de neige, réduisant ainsi la visibilité sur les routes en raison de la poudrerie. Le tapis de neige qui s’épaissira rendra également les déplacements difficiles, créant ainsi des conditions routières difficiles, soutient l’organisme gouvernemental.

«Avec la première grosse neige, il faut se réapproprier l’hiver. Il faut garder en tête que les ponts et les viaducs sont glissants et garder une plus grande distance avec les autres véhicules. Il faut aussi penser à bien déneiger sa voiture», a rappelé le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin.

Se chausser pour l’hiver

En 2019, la date limite pour installer ses pneus d’hiver a été devancée au 1er décembre, contrairement à la date du 15 décembre qui avait été instaurée depuis 2008. Même si ce changement est annoncé depuis le printemps dernier, M. Fortin est bien que conscient que plusieurs automobilistes risquent de ne pas être conformes.

«Pour les années à venir, il va falloir étendre la saison pour poser les pneus. Nous, on recommande aux gens maintenant se prendre rendez-vous au début du mois d’octobre. »

-Avec la collaboration de l’Agence QMI