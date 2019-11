Des intervenants sociaux vont à la rencontre des sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC – Depuis samedi matin, une trentaine d’intervenants sociaux sillonnent les rues de Saint-Marthe-sur-le-Lac pour apporter du soutien aux sinistrés des inondations survenues six mois plus tôt.

Selon des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles, une grande détresse s’est installée dans un quartier durement touché par le sinistre.

Toujours pas d’argent de Québec

Six mois après les dégâts, les citoyens n’ont toujours pas touché un sou de ce qui avait été promis par Québec. Une citoyenne rencontrée par TVA Nouvelles s’affairait d’ailleurs à des travaux à son domicile «à ses frais».

Les intervenants sociaux dépêchés sur les lieux ce week-end ont d’ailleurs senti que la tension augmentait dans le quartier.

Un homme leur a raconté qu’il a dû intervenir auprès de l’un de ses voisins, qui criait sur sa femme.

Cette opération porte-à-porte a été mise de l'avant par les autorités de la santé qui s'inquiètent de voir les cas de détresse psychologique augmenter à l’approche du temps des Fêtes.

Un sapin de Noël avec ses REER

Mme Pépin espère bientôt installer son sapin de Noel dans sa maison rénovée grâce à ses REER.

«Tout le vinyle de chaque côté de la maison a craqué, mais le gouvernement paie une feuille, juste la feuille qui était dans l'eau» explique-t-elle.

Comme si le sinistre n’était pas assez, son mari et elle ont été hospitalisés pour un infarctus à tour de rôle durant le dernier mois.

«Il est sorti de l'hôpital, et le lendemain je suis rentrée. "Back à back" tous les deux. En plus d'être faibles et de ne pas être forts, on doit se soutenir et soigner l'autre», conclut Mme Pépin.

-Avec les informations de Véronique Dubé