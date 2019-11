Des sœurs jumelles deviennent mère le même jour

Deux sœurs jumelles ont accouché la même journée au Missouri, jeudi, a rapporté une station de télévision locale affiliée à Fox. L’une d’entre elles est même devenue mère de jumeaux.

Ce genre d’accouchement est une première pour l’hôpital Mercy, situé à Creve Cœur. Même dans la famille, on ne s’attendait pas à ce que Lauren et Lisa aient leurs bébés le même jour.

«Lisa m’a dit qu’elle était enceinte et on était fous de joie pour elle. Et une semaine plus tard, j’ai réalisé que je l’étais aussi!», a expliqué Lauren Kozelichki, nouvellement mère de bébés Cooper et Vada, à KTVI.

Initialement, il y avait dix jours entre leurs dates prévues d’accouchement. Mais Lisa a commencé son travail, qui s’est finalement soldé par une césarienne un peu après une heure du matin. C’était justement le jour où Lauren avait rendez-vous pour sa propre césarienne. Elles ont donc accouché dans le même hôpital, le même jour.

«Le pire, c’est qu’on ne l’a pas su avant d’avoir accouché toutes les deux! C’est seulement après que les infirmières nous ont dit que ça n’était jamais arrivé avant. Imaginez, deux jumelles qui accouchent avec le même docteur, dont une de jumeaux! C’est assez extraordinaire», s’est réjouie Lisa Boyce, qui a eu le petit Benjamin.