Huit buts, huit marqueurs

En l’absence du meilleur pointeur des Cataractes Mavrik Bourque (13b, 11p), Valentin Nussbaumer a pris les choses en main pour son équipe lors du premier vingt. Après avoir récolté un premier but, Nussbaumer en a rajouté en déjouant Alexis Shank en échappée alors qu’il venait tout juste de sortir du banc des pénalités. Après avoir accordé un troisième but en moins de 15 minutes sur six tirs, Yanick Jean a décidé d’envoyer son gardien auxiliaire Daniel Moody dans la mêlée. Heureusement pour les Bleus, Moody a été intraitable et a permis aux Bleus de revenir de l’arrière.