Il faut avoir la force de se respecter

Comme celle qui signait « Fragile », ma mère nous a laissés, mes deux sœurs et moi, subir les foudres d’un père malin et alcoolique. Jamais elle n’a levé le petit doigt pour nous protéger, pas plus qu’elle n’a pris la décision de fuir avec nous ce monstre qui la terrorisait, mais qui n’osait cependant pas la toucher. Une fois quittée, la maison familiale nous a très peu donné l’envie d’y revenir. Et ma mère s’en est toujours étonnée. Non mais faut quand même pas être masochiste ! Vous avez bien fait de dire à cette personne qu’elle va devoir « ramer fort pour remonter le courant », maintenant que son mari est mort, car si ses enfants sont comme nous, leur envie de la revoir doit être dans la cave, et elle aura un building de 20 étages à remonter pour les amadouer.