La vocation de Sylvain Juneau

Les enfants de Sylvain Juneau n’en reviennent pas de voir leur père aussi calme et posé comme maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, fonction qu’il ne pensait jamais exercer, mais qu’il adore.

« L’image que les gens ont de moi comme politicien et comme maire, c’est quelqu’un qui a l’air calme et patient, ce qui est le cas dans ma fonction, mais dans la vie personnelle, mes enfants diraient que ça ne l’est pas tant que ça », évoque-t-il en riant. Photo Stevens LeBlanc

Autour de la table chez les Juneau, avec quatre grands enfants revendicateurs et allumés, les discussions donnent souvent l’impression que s’y trouve une multitude de Michel Chartrand (le fameux syndicaliste aujourd’hui décédé).

Tout ce beau monde s’obstine et fait prévaloir son point de vue jusqu’à l’emporter... ou pas. C’est ainsi que l’illustre Sylvain Juneau évoque comment il s’est fait prendre à son propre jeu pour se lancer en politique. « J’ai toujours dit à mes enfants : “Chialez tant que vous voulez, mais faites quelque chose.” » Or, ces mêmes enfants n’ont pas manqué de lui rappeler ce beau principe quand il s’est mis à se plaindre contre l’équipe de Marcel Corriveau, dans son salon, en 2013.

Familles pionnières

Amateur de gin à ses heures, Sylvain Juneau nous avait donné rendez-vous chez Vice et Vertu Distillerie, situé dans ce joyau que représente le parc industriel pour la Ville qu’il dirige. Les gens d’affaires représentent aussi un important pilier, souligne-t-il.

Avant que ne débute l’entrevue, M. Juneau s’installe au piano et joue quelques notes. Ses parents lui ont fait suivre des cours quand il était jeune, mais il y a longtemps qu’il ne joue plus. « Il paraît que c’est comme la bicyclette, que ça ne se perd pas. »

Dernier arrivé parmi les maires de l’agglomération de Québec, Sylvain Juneau s’avère aussi le moins connu des trois. Sans l’avoir vraiment planifié, il s’est fait prendre au jeu de la politique active qui l’habite maintenant totalement depuis 2015.

M. Juneau représente la onzième génération de l’une des 15 familles pionnières de Saint-Augustin-de-Desmaures. Néanmoins, il pourrait demander la nationalité française. C’est qu’il est né à Strasbourg, où son père terminait des études postdoctorales.

Arrivé au Québec à l’âge de deux ans, M. Juneau ne garde toutefois aucun souvenir de cette période. « Le seul souvenir que j’ai, c’est dans l’avion, au retour », affirme l’aîné d’une famille de trois enfants.

Il a grandi dans son patelin, à deux pas de Québec, dans un milieu rural et paisible. « Une enfance classique et normale », résume-t-il. Puis, son parcours scolaire s’est passablement étiré. Il était bon à l’école, mais détestait y aller. « Chez nous, il fallait étudier [...], par la force des choses, il fallait aller à l’université, et choisir quelque chose de prestigieux », explique-t-il.

Sylvain Juneau s’est orienté vers le droit, études qu’il n’a pas terminées. Il s’est ensuite retrouvé sur le marché du travail, « dans toutes sortes de jobines », jusqu’à un retour sur les bancs d’école, car il avait besoin de « quelque chose de concret ». Il a fait une formation de soudeur et en a fait son métier pendant six ans.

Attiré par l’ingénierie

Autour de lui, des ingénieurs s’affairaient en recherche et développement, ce qui a éveillé son intérêt. « Les ingénieurs me tapaient sur le système puisque, quand on avait des idées, nous, les soudeurs, elles n’étaient pas bonnes ou sinon elles venaient d’eux le lendemain. »

Plutôt que de se mettre à détester ces collègues un peu prétentieux, il a préféré devenir lui aussi un ingénieur. Il est allé jusqu’à faire une maîtrise en ingénierie des chaussées, et s’est orienté vers la recherche.

L’ingénieur a ensuite travaillé à son compte quelques années. « Et c’est là que la piqûre de la politique m’est venue ». Il s’est d’abord présenté comme candidat indépendant, mais s’est désisté. Puis, en 2015, à la suite de la démission de M. Corriveau en plein scandale des finances de la Ville, il a fait le saut et a été élu au terme d’un vote très serré.

Politisé, M. Juneau n’aurait jamais pensé s’impliquer en politique active. « Il y avait une crise ici [...], des gens mécontents, mais il fallait quelqu’un pour s’en occuper », indique-t-il. Il a donc dû composer pendant deux ans avec l’équipe d’anciens conseillers de M. Corriveau. « Pour n’en avoir jamais fait, ne pas avoir été conseiller [municipal] auparavant, ç’a été toute une entrée, mais c’est le genre de défi qui m’intéresse », confie-t-il.

En 2017, il a fait le choix de ne pas avoir de parti politique, mais avait désormais la chance de travailler avec des indépendants forts, souligne-t-il. « C’était mon souhait, il s’est exaucé », dit-il. La dette a été, depuis son arrivée, rabattue de près de la moitié. Il s’est adressé au ministère des Affaires municipales, qui a produit un rapport accablant sur l’ancienne administration.

Lente reconstruction Photo d'archives

Depuis son arrivée, dit-il, tout n’est pas parfait. « La reconstruction est lente » et on part de loin, mais les choses s’améliorent, considère-t-il, soulignant l’embauche « d’une nouvelle directrice générale qui peut le challenger ».

La clé, selon lui, c’est de connaître ses dossiers sur le bout de ses doigts. Le plus difficile à gérer s’est avéré être la mise à pied de 25 personnes peu après son arrivée. Les notions de justice et d’intégrité, par rapport à la gestion des finances publiques, s’avèrent un sujet sensible pour lui.

Sylvain Juneau n’a jamais été approché pour se présenter à un autre palier, soit provincial ou fédéral. « C’est quelque chose que je pourrais considérer éventuellement, mais pas à court terme, dans le sens où je suis bien où je suis, et je n’ai pas l’impression d’avoir réglé tout ce que je voulais [ici] », explique-t-il.

Son objectif le plus cher consiste à ramener l’avis d’imposition dans la moyenne dans la région, ce qui devrait prendre encore quelques années. « C’est sûr que, comme politicien, ce n’est pas un legs sexy, de ramener les finances à l’ordre. Par contre, les citoyens sont contents de la chose », nuance-t-il.

En rafale

Courriels nocturnes Les collègues de travail de Sylvain Juneau savent qu’il lui arrive souvent de répondre aux courriels au petit matin. Non pas parce qu’il espère une réponse à ce moment-là, mais parce qu’il ne dort pas dans cet intervalle. Il lance en riant que son épouse, qui est psychologue, ne lui recommande pourtant pas de se retrouver devant des écrans pour mieux replonger dans le sommeil. Il a également pris l’habitude, depuis qu’il est maire, d’être joignable en tout temps ou à peu près. « Des journalistes me parlent parfois sans savoir que je suis sur une plage, en vacances, mais je préfère être disponible pour répondre lorsque des questions ou une situation particulière surviennent », dit-il. Parizeau, une inspiration Quand on lui demande qui serait pour lui une source d’inspiration ou un modèle, Sylvain Juneau évoque Jacques Parizeau, une figure qui l’a marqué, mais qu’il n’a jamais eu la chance de rencontrer. « C’est une personne que j’admire personnellement pour toutes sortes de raison : son intégrité, sa droiture », indique-t-il. Il parle aussi de René Lévesque, soulignant à quel point ces personnalités politiques fortes ont su s’entourer aussi de personnes fortes. « Pour moi, c’est une forme de modèle », conclut-il.

