Le meilleur des balados true crime

Nous avons tous un côté voyeur.

Pour certains, cela se traduit par un amour parfois obsessif du potinage. Pour d’autres, par un intérêt pour le macabre et l’étrange.

L'énorme popularité des balados true crime découle notamment de cette curiosité légèrement malsaine.

Pour les non-initiés, la formule va habituellement comme suit: en enquêtant sur la vie de la victime, en retraçant ses derniers jours, en discutant avec ses proches et en jetant un nouveau coup d’œil aux indices, une équipe de journalistes ou de détectives amateurs cherchent à résoudre ou simplement revisiter le crime en question.

Bien qu’une grande partie des balados du genre épousent cette forme, le true crime offre une étonnante diversité de choix.

L’approche atypique de certains animateurs, l’habillage sonore parfois très léché et les cas particulièrement mystérieux traités font de ces balados, pourtant un peu trop proliférants, une petite mine d’or pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais assez de balados à écouter.

Entre exploitation et catharsis

La fascination pour les crimes les plus sordides, les tueurs et leurs victimes ne date pas d’hier.

Certains théorisent que cette obsession est due au fait que de telles histoires nous rapprochent de la mort, une expérience particulièrement intense, sans que l'on ait à composer avec les conséquences.

L’art utilise depuis des centaines d’années, voire des milliers, la violence et sa condamnation pour susciter un effet de catharsis.

La situation est cependant plus délicate lorsque nous sortons de la fiction. Dans le cas du true crime de mauvais goût, nous pouvons très facilement dépasser les bornes et tomber dans l’exploitation sans égard pour les victimes.

En produisant comme en écoutant ces balados, il est essentiel de réfléchir à la façon dont ces événements ont touché des gens bien réels, et de faire preuve d’empathie.

Loin de moi l’intention de juger votre amour pour ce type de balados dont je suis moi-même friand. Il est cependant légitime de s'interroger sur la façon dont nous faisons de ces enquêtes un objet de divertissement.

À nous de départager le bon du mauvais.

Et vous, chers accros aux balados, quel est votre balado true crime préféré? Écrivez-moi à frederic.muckle@quebecormedia.com pour me faire part de vos suggestions.

5 balados true crime à ne pas manquer

Il peut être ardu de trouver la perle rare lorsque nous cherchons de bons balados true crime. Voici donc quelques suggestions pour satisfaire votre soif d’enquêtes.

Synthèses – QUB radio et Transistor

Après une enquête sur la triste histoire de Valérie Leblanc, le balado québécois Synthèses est de retour pour une deuxième saison, cette fois-ci avec le cas de la Sherbrookoise Louise Chaput, dont le corps a été retrouvé aux États-Unis en 2001 à la suite d'une funeste randonnée dont elle ne revint jamais.

Dr. Death – Wondery

Êtes-vous nerveux à l’idée de vous étendre sur une table d’opération? Le balado Dr. Death, qui porte sur un chirurgien aux pratiques macabres, ne vous rassurera probablement pas... Cette populaire production américaine fera l’objet d’une série télévisée et est offerte en plusieurs langues, notamment en français sous le titre de Dr LaMort.

CERNO L’anti-enquête – Julien Cernobori

Comme son titre l’indique, ce balado du journaliste français Julien Cernobori est loin de l'enquête traditionnelle. Après avoir découvert que le complice du célèbre «tueur de vieilles dames» avait habité le même immeuble que lui, le reporter se lance dans une enquête délicieusement décousue au cours de laquelle il rencontrera une tonne de personnages colorés habitant Paris. Un balado true crime peu commun qui plaira beaucoup à certains et pas du tout à d’autres.

L’ombre du doute – ICI Radio-Canada Première

Regroupant les enquêtes de la série épisodique Disparus et de Dupont, l’incorruptible, qui porte sur la mort suspecte du sergent-détective Louis-Georges Dupont, L’ombre du doute a beaucoup à offrir aux amateurs de true crime québécois. Vous pouvez notamment retrouver ce balado et toutes les autres productions audio de Radio-Canada sur la toute nouvelle application OHdio.

Death in Ice Valley – BBC et NRK

Imaginez-vous sous une pluie torrentielle au fond des bois, dans une contrée lointaine et froide. Imaginez que la seule raison pour laquelle vous vous trouvez dans cet endroit inhospitalier est un meurtre irrésolu, et vous aurez une bonne idée de ce qu’est Death in Ice Valley. Plus sobre, mais tout aussi intéressant que mes autres suggestions, ce balado en anglais est un excellent exemple d’une enquête réalisée avec minutie par des journalistes soucieux d’aller au fond des choses.

BONUS: A Very Fatal Murder – The Onion

Vu la popularité des balados true crime, il était inévitable que quelqu’un finisse par parodier le genre. A Very Fatal Murder, produit par le média satirique The Onion, le fait avec brio en ridiculisant les nombreux raccourcis et habitudes qui caractérisent maintenant la majorité de ces balados.