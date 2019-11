Les règles devront être plus sévères

Cannabis vs chanvre

Photo Adobe Stock

Bien qu’ils soient issus de la même famille, le cannabis Sativa L, le cannabis (marijuana) se distingue du chanvre agricole par sa teneur en THC (tétrahydrocannabinol), la composante psychotrope aux propriétés euphorisantes. Le plant qui produira de la marijuana contient 5 à 20 % de THC, contre moins de 0,2 % pour le plant de chanvre. Ce dernier sera utilisé pour les graines (vendues comme telles) ainsi que l’huile et la farine qui en sont issues. Le chanvre agricole a plusieurs propriétés nutritives, il est notamment riche en protéines, en fibres et en acides gras essentiels. Les fibres (dans la tige) du chanvre ont longtemps été utilisées pour faire des vêtements, du papier, des voiles, des parachutes. La première bible imprimée l’aurait été sur du papier de chanvre. Son utilisation textile a décliné à la suite de l’exploitation du coton et l’arrivée des fibres synthétiques. Quant au plant de cannabis (marijuana), on utilisera les fleurs femelles (cocottes) et la résine, où sont concentrées les composantes psychoactives.