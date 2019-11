Maman va à l’école

Près du quart des familles québécoises sont monoparentales et 80 % d’entre elles ont une femme à leur tête. Nous savons également qu’il existe une forte corrélation entre la scolarité de la mère et la réussite éducative des enfants.

Paula Duguay a enseigné pendant 20 ans à l’éducation des adultes avant d’être présidente de son syndicat et d’assumer la vice-présidence de la FSE-CSQ. Femme de cœur et d’action, elle est revenue à ses premières amours en prenant sa retraite et elle a créé un OBNL pour favoriser l’éducation des mères. Elle avait enseigné à de jeunes mamans et elle se rappelait les embûches qu’elles affrontaient pour assumer leurs responsabilités parentales et s’instruire en même temps.