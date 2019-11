Mondiaux de para-athlétisme : Diane Roy en finale au 1500 m

Diane Roy a dû user de patience, dimanche, pour finalement obtenir son laissez-passer pour la finale du 1500 m (T54) des Championnats du monde de para-athlétisme de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Sixième de sa vague de qualification, la Sherbrookoise est parvenue à se qualifier pour la course ultime grâce à son chrono de 3 min 44,37 s, qui fut le neuvième meilleur de la journée à cette épreuve.

«Les trois premières de chaque vague accédaient directement à la finale et, ensuite, les quatre temps suivants passaient pour compléter le départ. J’avais un groupe très rapide comparé à l’autre, alors je savais que je devais faire un bon chrono pour espérer m’y rendre», a expliqué la Sherbrookoise.

«Ça s’est quand même bien déroulé! Je n’ai pas pu rattraper le peloton de tête, mais j’ai bien roulé mon premier tour pour rattraper une concurrente. J’ai poursuivi avec elle et ça m’a permis de faire un meilleur chrono au final. J’ai ensuite attendu les résultats de l’autre vague pour confirmer mon passage.»

Roy sera donc du départ de la finale qui sera disputée lundi. À l’image des qualifications, elle s’attend à une course des plus corsées. «C’est sûr que ce sera très relevé! Mon objectif premier est de réussir à m’accrocher au départ. Ensuite, on verra comment vont les choses pour finir du mieux que je peux», a-t-elle conclu.