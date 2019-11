Quand Legault dérape

Après les 18 000 dossiers qu’on voulait déchiqueter et la loi 21, on n’aura que renforcé l’image d’un gouvernement qui veut écœurer les immigrants pour flatter sa clientèle électorale. On abuse des comparaisons avec Donald Trump en 2019. Demeure qu’en prétendant que 90 % des gens étaient d’accord avec lui s’il se fiait à sa page Facebook, François Legault brandissait des faits alternatifs.