Questionnement sur l’engagement

Dans cette pièce, signée Pascal Brullemans, qui sera présentée prochainement dans la salle intime du Théâtre d’Aujourd’hui, on porte un questionnement sur la notion de l’engagement. Eden c’est l’histoire d’un couple sur deux décennies avec ses hauts et ses bas.

« On forme un couple dans la vraie vie et c’est ce que cherchait l’auteur et metteur en scène Pascal Brullemans avec qui on avait déjà travaillé », lance le comédien Justin Laramée qui partage la vedette sur scène avec sa conjointe Émilie Gilbert.

Pour écrire sa pièce, l’auteur s’est inspiré en partie de sa propre vie, ainsi que de celle du couple vedette. « C’est une pièce biographique sur nous à plusieurs égards en début de spectacle, avant de tomber dans la fiction, précise-t-il. On y retrouve la manière dont on s’est rencontrés et les balbutiements de notre relation. »

Authenticité

En composant la distribution, on recherchait beaucoup d’authenticité. « Il y a aussi une partie biographique sur la vie de l’auteur Pascal Brullemans et sa conjointe Nini Bélanger », fait remarquer le comédien. Les deux couples, qui ont une dizaine d’années d’écart, permettent de présenter un portrait plus global de la vie de couple et de l’engagement à travers deux décennies.

Ainsi, les personnages de la pièce portent leurs véritables noms et Justin interprétera un auteur s’identifiant en quelque sorte à l’auteur de la pièce.

Pour ajouter à l’authenticité de la pièce, le couple a même suivi une thérapie de couple.

Courage ou lâcheté

Est-ce que l’on demeure en couple par courage ou par lâcheté ? « C’est l’une des principales questions de la pièce, révèle l’acteur. Lorsque les choses commencent à aller mal dans un couple fait-on preuve de courage ou de lâcheté en restant ensemble ? » Dans la pièce, le personnage d’Émilie tombe malade et son conjoint décidera de demeurer auprès d’elle pour traverser cette épreuve, tout en se questionnant s’il le fait par courage, par amour ou s’il est trop lâche pour la quitter.

S’ajoute au couple le comédien Dany Boudreault qui agira en tant que narrateur sur scène. « Il sera là notamment pour donner des repères sur le temps en se servant de références politiques », souligne Justin Larammée.

Parmi les nombreux thèmes abordés, la notion de fidélité dans le couple est aussi présente. La rencontre, le travail, les voyages, les découvertes, les enfants sont d’autres thèmes exploités à travers les moments de vie du couple, tout en partageant des réflexions.

« On retrouve beaucoup d’intimité dans cette pièce, il est aussi question de la sexualité », indique le comédien.

♦ Outre Eden, Justin Laramée est aussi de la distribution de la pièce L’Iliade qui sera en tournée, de passage à Québec au Théâtre de la Bordée et au CNA à Ottawa en mars 2020.