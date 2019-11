Retour sur le vrai rôle des parents

Comme celle qui vous écrit ce matin, j’ai quitté jeune la maison familiale. J’avais de grosses divergences d’opinion avec mon père, et, mes choix de vie ne lui plaisant pas, la porte me fut indiquée à 18 ans pour absence de réponses à ses volontés. J’ai mis un temps fou à faire mon cégep, vu que je devais gagner ma vie en même temps. Comme cette femme, j’ai également eu des relations amoureuses difficiles, et le père de mes deux enfants ne m’a jamais soutenue. Même si j’ai réussi à faire d’eux des adultes autonomes, pendant ce temps-là, moi, je me tuais au travail pour faire face.

J’ai aujourd’hui 50 ans. Mes parents sont encore en vie et se la coulent douce. Ils passent un mois en Floride tous les hivers et trois semaines à la pêche quelque part au Québec l’été. J’ai un jour osé leur demander de l’aide monétaire pour faire face à mes dettes et leur réponse fut catégorique : un gros NON. Selon mon père, comme j’avais choisi la vie que j’avais menée, il fallait que j’en assume les conséquences.

J’ai trouvé ça tellement dur à avaler que, quand je lis ce matin votre réponse à « Une fille qui cherche une solution », ça me fait grimper dans les rideaux. Vous dites « Le droit à la différence, l’enfant l’a très certainement. Mais viennent malheureusement avec ce droit, que vous avez exercé selon ce que vous exprimez par votre texte, certaines conséquences. » Autrement dit, selon vous, si on n’est pas d’accord avec les vues qu’ont nos parents sur nous, on n’a plus droit à leur aide. On devient un étranger. Ben j’suis pas d’accord. Quand on est parent, on le demeure toute sa vie. Et je considère que mes parents, comme ceux de cette femme d’ailleurs, ne méritent pas leur titre de parents.

Outrée

Malheureusement, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. À tort ou à raison, tout parent responsable va exiger de son enfant un certain nombre de choses. Mais quand, comme vous et cette personne l’avez fait, l’enfant préfère s’émanciper plutôt que de répondre à telles demandes, il fait un choix dont il doit assumer les conséquences. Ça s’appelle devenir un adulte. Statut que vous devriez avoir atteint à votre âge, il me semble.