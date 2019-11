Une championne québécoise de rodéo réalisera son rêve

Selon Mme Picard, les Québécoises terminent leur saison plus tôt que les Américaines, si bien qu’elles manquent de pratique au moment de cette compétition, et rares sont celles qui se distinguent.

Toutefois, cette cavalière a su partager avec lui sa passion et sa fougue pour ce sport, qui exige beaucoup de vitesse et d’agilité.

Tiger est suivi par un vétérinaire, un nutritionniste, un massothérapeute, un acupuncteur et d’autres spécialistes, pour avoir une excellente forme, alors que la cavalière soigne son alimentation afin d’être la plus légère possible pour son cheval et gagner de précieuses secondes durant les courses.