Vanney fier malgré tout

« Je suis très fier de notre groupe, a-t-il commencé. On s’est battus et, quelque part, j’ai l’impression qu’on a vécu deux ou trois saisons en une. »

« Il y a eu des changements en début de saison, a-t-il poursuivi, et après la fenêtre de transferts estivale, les choses sont tombées en place, et tout le monde s’est serré les coudes.

« On a causé trop de revirements, et je crois que trop de joueurs ont essayé de créer des choses à partir de rien », a-t-il indiqué.

« Quand tu as le momentum comme on l’avait, c’est une occasion ratée quand tu n’es pas en mesure d’en profiter », a soutenu Vanney.

« Après leur but, on a essayé de trop en faire et, à mesure que le match a progressé, on s’est perdus dans la transition. »