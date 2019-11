Voici 11 endroits pour regarder un match sportif à Québec

Lorsque les saisons sportives débutent, les fans de sport partent à la conquête des endroits où se retrouver et partager leur passion. Ce qui est recherché: des téléviseurs, de la bière, une ambiance sympathique et un menu savoureux. Voici 11 restos-bars pour célébrer la victoire – ou pleurer la défaite – de vos équipes favorites.

PUB NELLIGAN’S

Dans son chaleureux décor de briques et de bois, le Pub Nelligan’s offre une grande variété de whiskeys et de bières, en plus de la diffusion des événements sportifs qui font jaser.

CACTUS BAR À BIÈRES

Les plus grands événements du monde du sport y sont diffusés: baseball, hockey, football, etc. Au menu, des bières de microbrasserie et des repas bien apprêtés aux portions généreuses. On a un faible pour leurs poutines originales!

PUB DU PARVIS

Cuisine de pub, bières et cocktails! Le tout dans un décor à la fois rustique et moderne. Les soirées sont agrémentées de sports à la télé!

BLAXTON

Un endroit animé, un menu varié et du sport présenté selon les événements sportifs à ne pas manquer. Trois Blaxton, une seule ambiance décontractée!

CAGE AUX SPORTS

Un resto-bar qui se démarque lors des événements sportifs (hockey, combats de boxe, UFC, football, soccer, etc.). Votre soirée sera loin d’être endormante.

BAR LE ST-JOSEF

Tous les sports y sont présentés, notamment les parties du Rouge et Or football de l'Université Laval. En tout, 22 écrans où vous pourrez regarder les matchs à ne pas manquer. Spéciaux sur les pichets lors des cinq à sept!

CHEZ STANLEY

Dans ce bar du boulevard Hamel, les téléviseurs sont toujours ouverts. On priorise le hockey, le football, le basketball et ce que vous voudrez regarder. Fléchettes, billard et baby-foot sur place.

Q-DE-SAC RESTO-PUB

L’un des plus beaux pubs du quartier Petit-Champlain! Au deuxième étage, six écrans pour présenter les matchs sportifs. On peut aussi les regarder autour du bar au rez-de-chaussée. Les pizzas cuites dans le four à bois sont succulentes. Un concept de style chalet qui propose du comfort food.

LE TROQUET-SPORT

Ici, les sports européens sont à l’honneur. On diffuse aussi sur les quatre écrans les parties incontournables: hockey de la LNH et basketball de la NBA. Un endroit intime de 40 places.

BAR SPORTIF VEGAS

Il est possible de regarder plusieurs matchs en simultané grâce aux trois récepteurs. Sur place, quatre écrans géants et une quinzaine de téléviseurs. De plus, table de billard, jeux de fléchettes, baby-foot et karaoké.

BOSTON PIZZA

Hockey, football, basketball... Les téléviseurs du Boston Pizza sont toujours ouverts dans les deux sections du restaurant. En cas de demande spéciale pour un match en particulier, le personnel se fera un plaisir de changer de poste.

