Acheter un voyage en ligne : êtes-vous protégé?

Si vous achetez des services touristiques à partir du site Web d’un agent de voyages titulaire d’un permis de l’Office de la protection du consommateur, vous profitez automatiquement et gratuitement d’une protection : le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Si vous faites affaire directement avec un fournisseur de services (un transporteur aérien, un hôtelier, un croisiériste, etc.) ou avec une agence n’ayant pas de permis de l’Office, ce fonds ne vous protège pas.

Le fonds pourrait vous rembourser ou vous indemniser si vous ne recevez pas les services touristiques que vous avez payés à votre agent de voyages.

Les situations couvertes sont nombreuses :

Votre vol est annulé , par exemple, parce que la compagnie aérienne a fait faillite ;

, par exemple, parce que la compagnie aérienne a fait ; Les services de l’hôtel où vous posez vos valises ne vous sont pas rendus en raison d’une grève des employés;

en raison d’une des employés; L’excursion que vous aviez réservée est annulée à cause d’un volcan en éruption qui empêche tout déplacement dans la région;

à cause d’un qui empêche tout déplacement dans la région; Votre bateau de croisière prend la mer sans vous à son bord parce que votre vol était en retard ;

à son bord parce que votre était en ; Le gouvernement du Canada recommande d’éviter tout voyage, ou (encore) tout voyage non essentiel, dans le pays où vous deviez vous rendre.

Dans certains cas, en cas de service non rendu, vous pourriez même avoir droit à un remboursement de frais raisonnables d’hébergement et de subsistance. Bon à savoir, par exemple, si, en raison de la grève d’un transporteur aérien, vous deviez débourser des sommes pour vous loger et vous nourrir en attendant un autre vol... Dans une telle situation, un maximum de 205 $ par jour, par personne, pourrait être remboursé, dans la mesure où les frais que vous avez payés sont raisonnables.

Quelques vérifications simples

Administré par l’Office de la protection du consommateur, le fonds complète la protection que vous offre une assurance voyage.

L’agence avec qui vous faites affaire détient-elle un permis de l’Office valide? Vérifiez-le! Un outil de recherche est accessible dans la page Web Partez l’esprit tranquille. Vous y trouverez aussi plusieurs autres renseignements intéressants sur le fonds.

Vous pouvez également vous assurer que la mention « Titulaire d’un permis du Québec » paraît dans le site Web où vous faites votre achat. Un dernier indice pour savoir si l’agence a ce permis : voyez si l’expression « Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages » figure sur votre facture avant de conclure la transaction.

Bref, assurez-vous ainsi que le fonds vous protège. Et partez l’esprit tranquille.