Au moins un match sans «Sid the Kid»

Mal en point, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, sera contraint de regarder le prochain match de son équipe sur la galerie de presse, mardi soir.

Son entraîneur-chef Mike Sullivan a ainsi confirmé l’absence du numéro 87 au duel contre les Rangers de New York. Lors de l’affrontement de samedi face aux Blackhawks de Chicago, Crosby a été blessé quand sa jambe gauche a heurté celle du défenseur Erik Gustafsson. À la suite de l’incident survenu en troisième période, il s’est relevé péniblement et quelques instants plus tard, un tir du même joueur des Hawks l’a atteint au pied droit.

L’attaquant s’est dirigé au vestiaire et a manqué le reste de la partie.

«Il continue d’être évalué. Je n’ai pas de mise à jour à vous offrir. Il ne jouera pas demain [mardi]. Quand j’aurai plus d’informations, je vous en aviserai», s’est contenté de dire Sullivan au compte Twitter des Penguins.

Cette saison, Crosby a amassé cinq buts et 12 mentions d’aide pour 17 points en autant de sorties.