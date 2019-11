Avertissement de tempête hivernale dans l’est de la province

Certaines régions de l’est de la province, dont celle de la Capitale-Nationale, pourraient recevoir jusqu’à 25 cm de neige avec de forts vents.

Lundi matin, l’avertissement d’Environnement Canada est passé de «neige» à «tempête hivernale». On prévoit de la neige forte et de la poudrerie.

Charlevoix, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Montmagny et le Témiscouata sont également touchés par cette alerte.

Les chutes de neige commenceront lundi avant de s’intensifier en soirée. Ces précipitations pourraient causer de la poudrerie généralisée la nuit prochaine et mardi matin. L’heure de pointe s’annonce donc particulièrement difficile mardi. L'autoroute 20, ainsi que les routes 132 et 138, seront les plus touchées.

«Avec cette tempête, il peut y avoir une certaine variabilité en termes de quantités de neige, mais on ne lui échappera pas. Elle va longer la Nouvelle-Angleterre et remonter vers le Nouveau-Brunswick. Donc, les régions au sud du fleuve recevront un peu plus de neige», a prédit le météorologue Alexandre Parent.

Comme en janvier

De plus, le mercure restera assez bas cette semaine, bien en dessous des normales de saison.

«Ce seront des températures anormalement froides, a dit Alexandre Parent. C’est vraiment une tempête, ou une bordée de neige dépendamment des régions, qu’on reçoit en janvier ou en plein cœur de l’hiver.»

Le météorologue a indiqué que ces températures étaient plus représentatives du mois de décembre, ce qui veut dire que la neige ne fondera pas avant une dizaine de jours.

Questionné à savoir si cette neige demeurera au sol jusqu’au printemps, Alexandre Parent hésite à se prononcer. «Les probabilités sont peut-être de l’ordre de 50-50», a-t-il dit.

