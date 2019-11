Canadien : un absent de taille à l’entraînement

Le héros du match de samedi soir, Shea Weber, était absent à l'entraînement du Canadien de Montréal en raison d'un virus, lundi matin.

L’arrière de 34 ans a brillé dans la récente victoire de 3-2 du CH contre les Kings de Los Angeles, inscrivant deux buts en avantage numérique, en plus d'enregistrer sept tirs et un temps de jeu d’un peu plus de 25 minutes.

Le grand défenseur présente d'ailleurs d'excellentes statistiques depuis le 17 octobre, ayant amassé 11 points en autant de matchs.

Pour ce qui est des combinaisons employées par Claude Julien, Jonathan Drouin demeurait employé à la gauche de Phillip Danault et de Brendan Gallagher, au sein de la première unité offensive.

Max Domi était pour sa part flanqué de Paul Byron et de Joel Armia.

Le «purgatoire» de Tomas Tatar se poursuivait, le Slovaque étant employé avec Nick Suzuki et Artturi Lehkonen sur le troisième trio. Suzuki alternait au centre avec Jesperi Kotkaniemi.

Les trios à l'entraînement

Jonathan Drouin - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Paul Byron - Max Domi - Joel Armia

Tomas Tatar - Nick Suzuki (Jesperi Kotkaniemi) - Artturi Lehkonen

Ryan Poehling - Nate Thompson - Nick Cousins (Jordan Weal)