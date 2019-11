Chris Boucher brille dans un gain des Raptors

Devant se débrouiller sans Serge Ibaka et Kyle Lowry, les Raptors de Toronto ont tout de même trouvé le moyen de vaincre les Lakers et leurs gros canons au compte de 113 à 104, dimanche soir, à Los Angles.

Chris Boucher a d’ailleurs profité de l’absence des deux joueurs pour démontrer qu’il était en mesure de tirer son épingle du jeu. Le Montréalais de 26 ans a amassé 15 points, ce qui représente le troisième plus haut total chez tous les joueurs des Raptors. Il a également ajouté deux rebonds, une mention d’aide et trois contres.

Boucher a été utilisé plus de 23 minutes, ce qui représente son plus haut total de la saison et de loin.