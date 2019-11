Grâce au RAP (Régime d’accession à la propriété), il est possible de retirer jusqu’à 35 000 $ de vos REER pour l’achat d’une première résidence personnelle. Il est donc possible d’aller chercher jusqu’à 70 000 $ pour un couple. Par contre, il faudra rembourser ce retrait dans les 15 années qui suivent.

Les hypothèques avec remise en argent vous donnent un pourcentage en argent comptant de votre emprunt. Bien qu’il ne soit pas possible d’utiliser cette remise pour constituer votre mise de fonds, cet argent pourra vous aider à couvrir tous les autres frais d’achat (notaire, déménageur, achat de meubles, etc.). Il vous restera donc plus d’argent pour votre mise de fonds. Il faut toutefois surveiller le taux d’intérêt de ce type d’hypothèque, souvent plus élevé que dans le cas d’une hypothèque conventionnelle.