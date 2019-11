François Marchand poursuit sa bataille pour sauver le marché du Vieux-Port

Une éventuelle démolition du marché du Vieux-Port contreviendrait au contrat de cession signé entre le gouvernement du Canada et la Ville de Québec, a plaidé l’avocat et homme politique François Marchand.

C’est ce que ce dernier a affirmé lundi matin, à Québec, devant la Cour supérieure.

Me Marchand a dit se baser notamment sur l’article 9.3 du contrat de juillet 2013 par lequel a cédé l’édifice à la municipalité. On peut y lire que la Ville de Québec «s’oblige à ne pas modifier la destination de l’immeuble qui consiste en l'aménagement d'un marché public, d’un parc de détente, d’espaces de stationnement desservant le marché public et d’un jardin floral».

Photo d'archives Pascal Huot

D’après l’ancien candidat à la chefferie de Démocratie Québec «le vague projet de marché satellite (qui doit remplacer le marché actuel) ne respecte pas l’entente. La Ville de Québec fait preuve d’imagination créative. Je cherche encore la définition de ‘marché satellite’».

Selon Me Marchand, dont les bureaux se trouvent à un jet de pierre du marché, «la disparition d'une centaine de petits commerçants et la démolition de l’immeuble les abritant contrevient manifestement aux conditions impératives du décret gouvernemental et de l'acte de cession».

Réplique de la Ville

De son côté, l’avocat de la Ville de Québec, Éric Michaud, a d’abord contesté «l’intérêt juridique» de son homologue Me Marchand dans cette affaire. «Ce qu’il tente de protéger, c’est pas ses droits à lui, mais les droits du gouvernement canadien», a-t-il affirmé.

Me Michaud a également qualifié l’entente de 2013 entre le fédéral et la Ville de simple «acte administratif et non pas législatif». L’avocate de la Couronne, Me Andréane Joanette-Laflamme, l’a appuyé là dessus.

Prise en délibéré, la décision du juge Clément Samson, de la Cour supérieure, sera rendue dans les prochaines semaines.

Le marché du Vieux-Port aurait dû être démoli à l’été 2019. Mais la Coopérative des horticulteurs, qui devait gérer les nouvelles installations temporaires, a mis sur la glace – jusqu’en 2020 – le projet de marché saisonnier à cause des délais judiciaires qui s’étirent.