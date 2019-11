Harcèlement: un policier d'expérience de Lévis accusé

Un policier d’expérience de Lévis a été accusé d’harcèlement et de tentative d’introduction par effraction, dans un contexte de séparation amoureuse.

Hugues Gagnon, 41 ans, a comparu par l’entremise de son avocat le 22 août dernier, au palais de justice de Québec. Selon la dénonciation au dossier de cour, le patrouilleur est accusé d’avoir harcelé son ancienne conjointe, qui est aussi la mère de ses enfants, entre le 1er octobre 2018 et le 10 avril 2019, à Lévis.

On lui reproche aussi d’avoir tenté de pénétrer dans une maison d’habitation, toujours à Lévis, le 3 avril dernier. Selon des informations obtenues par Le Journal, Hugues Gagnon aurait tenté d’entrer par effraction chez son ancienne conjointe, qui habitait alors un condo à proximité de chez lui.

Six jours plus tard, il aurait essayé «d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice», peut-on lire dans le document de cour. Toujours dans ce contexte de séparation, le policier est aussi accusé d’avoir brisé un engagement en communiquant avec son ex entre le 1er et le 13 décembre 2018, alors que celui lui était interdit.

Peu de commentaires

La police de Lévis s’est montrée avare de commentaires, lundi. «Un de nos membres est en procédures judiciaires, par rapport à des événements de sa vie personnelle», a brièvement laissé tomber le porte-parole Jean-Sébastien Levan.

Hugues Gagnon, un «policier d’expérience» est suspendu avec solde «depuis l’été», a ajouté M. Levan, sans préciser le nombre d’années passées à la police de Lévis, ni le moment précis de sa suspension.