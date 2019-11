La consommation de marijuana de Neil Young retarde sa demande de nationalité américaine

Neil Young va devoir attendre un peu avant de devenir citoyen américain. Le chanteur canadien avait récemment déposé une demande pour obtenir la double nationalité et ainsi pouvoir voter aux États-Unis pour les élections présidentielles de 2020. Il a passé son test de citoyenneté et devait faire son serment mardi, mais il a annoncé qu'un contretemps allait le forcer à être patient.

«Je veux avoir la double nationalité pour pouvoir voter. Quand j'ai fait ma demande, on m'a fait passer un test. C'était une conversation et on m'a posé beaucoup de questions. J'y ai répondu honnêtement et j'ai réussi le test. Mais récemment, on m'a dit que je devais passer un autre test en raison de ma consommation de marijuana, parce que certaines personnes qui en fument ont des problèmes», a-t-il expliqué sur son site internet, Neil Young Archives.

Dans son autobiographie de 2012, Neil Young avait affirmé qu'il avait arrêté de consommer de la marijuana après un anévrisme en 2005, mais il a récemment expliqué pourquoi il avait décidé de reprendre. «Je fume à nouveau de la marijuana. J'ai arrêté pendant un moment mais j'ai repris et je suis en bien meilleure santé. J'ai perdu 20 kilos par rapport à mon poids de l'époque. Ma vie est faite de sport, de bonheur et de créativité. Donc je suis très heureux», avait révélé Neil Young au Los Angeles Times.