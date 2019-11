La démocratie n'est pas un kit IKEA: des vétérans témoignent

Comment réagit-on lorsque l'objectif d'une mission ne peut être atteint ou que la victoire est impossible? Comment garder la foi quand la stratégie nous semble vouée à l'échec. Les militaires obéissent, mais le moral est affecté.

Le sacrifice des militaires m’a toujours fasciné. Je n’ai jamais servi, mais plus jeune j’ai déjà pensé à poursuivre mes études au sein de l’armée. J’étais attiré par l’idéal de servir une cause noble, un idéal plus grand que la seule satisfaction de mes petites ambitions personnelles.

Parmi les irritants que je percevais à l’époque, il y avait celui d’imaginer que je pourrais servir une cause avec laquelle je serais en désaccord, quelque chose qui trahirait mes principes. Comment aurais-je réagi si je ne croyais plus dans l’efficacité de notre action? Le New York Times cède aujourd’hui la parole à cinq vétérans qui ont été déployés en Afghanistan. Ils en sont revenus persuadés que les États-Unis devraient quitter ce pays tout de suite.

Les militaires évoquent une foule de motifs pour remettre en question les opérations américaines en Afghanistan. Parmi ces motifs, il y a cette idée qu’ils ne peuvent contribuer à faire avancer ce pays et à y implanter la démocratie. Ils auraient aimé développer des liens avec les populations locales, mais ce volet est bien difficile à accomplir lorsqu’on porte des armes et, surtout, qu’on les utilise. Il est alors impossible de développer un lien de confiance.

Si les témoignages relayés par le New York Times se limitent aux perceptions et aux analyses de cinq vétérans, leurs témoignages sont représentatifs de ce que pensent les deux tiers des vétérans ayant servi en Afghanistan. Ils sont donc très nombreux à ne pas croire à cette mission, plus nombreux que dans le reste de la population américaine.

Fait significatif, les militaires remettent en question les nombreuses déclarations de politiciens, aussi bien démocrates que républicains, qui avancent toujours que la présence américaine sur le terrain est essentielle. On croit être en mesure de prévenir le développement de groupes terroristes et d’éviter une guerre civile. Les témoins interrogés n’y croient pas, ou plus.

Dix-huit ans après le 11 septembre 2001, ces vétérans insistent pour qu’on remette en question le bien-fondé de l’intervention américaine. Bien difficile d’ignorer le témoignage de ceux et celles qui interviennent sur le terrain et observent les piètres résultats des opérations. Ont-ils raison? Si on considère habituellement l’avis des décideurs politiques et des stratèges militaires, il ne faudrait pas balayer du revers de la main l’opinion de ces vétérans expérimentés.

Je vous laisse le lien pour la vidéo sur le site du NYT .