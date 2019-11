La journée des trouble-fêtes

Les Titans qui surprennent les Chiefs. Les Falcons qui renversent les Saints. Les Bills qui l’échappent face aux Browns. Les Colts qui commettent l’impensable en trébuchant face aux Dolphins. Il y a de ces journées folles dans la NFL qu’il vaut mieux savourer qu’essayer de comprendre.

Chaque année, les Titans sont les spécialistes incontestés dans l’art de battre une équipe qu’ils n’ont pas d’affaire à battre. Comment oublier leur victoire de 34-10 face aux Patriots l’an passé ? Et quand on commence à les prendre au sérieux, on doit aussi se rappeler qu’ils ont perdu cette saison contre les Jaguars et les Broncos. Insaisissables, ces énigmatiques Titans...

De leur côté, les Saints perfectionnent un autre art, celui de rater complètement un rendez-vous contre un club hors circuit, comme face aux Buccaneers et aux Panthers l’an passé. Mais cette fois-ci, le cataclysme est poussé à un tout autre niveau contre une formation en décrépitude comme les Falcons l’étaient avant leur improbable victoire.

Pour ce qui est des Bills, le mystère réside dans le fait qu’ils n’ont pas été à la hauteur face aux Browns, qui faisaient pourtant pitié à voir depuis des semaines. Il est vrai que jusqu’ici, les six victoires des Bills ont été enregistrées aux dépens de clubs qui en arrachent. Et cette défaite ne va certainement pas rassurer les sceptiques.

Enfin, aussi bien dire que les Colts s’en allaient à la guerre avec un couteau à beurre puisque Brian Hoyer remplaçait Jacoby Brissett, mais quand même... Comment ont-ils pu générer seulement 3,8 verges par course contre la défensive poreuse des Dolphins ?

Oui, il est grand, le mystère de la NFL !

Impacts importants

La défaite qui risque de faire le plus mal est celle des Chiefs. Il s’agit déjà d’un quatrième revers pour eux. Non seulement le résultat démontre que les miracles de Patrick Mahomes ne suffisent plus à rendre les Chiefs invincibles, mais ils se retrouvent soudainement en danger.

D’abord, dans leur division, ils devancent maintenant les Raiders par une toute petite partie. Bien que les Raiders ne semblent pas aussi menaçants que les Chiefs, ils jouent du football inspiré et affrontent les Bengals et les Jets dans les deux prochaines semaines. Bref, la course risque de se corser.

De manière plus large, dans la conférence américaine, la défaite positionnerait les Chiefs au quatrième rang si les séries débutaient demain. Ce n’est clairement pas ce qui était attendu d’eux.

Et que dire du faux-pas des Colts ! Les Texans sont seuls en tête dans la division Sud et voilà que les Colts sont même en danger de ne pas se qualifier pour la grande danse de janvier. Qui plus est, ils ont ouvert toute grande la porte aux Titans, qui n’ont pas dit leur dernier mot.

Les Saints glissent

Dans l’association nationale, le constat n’est pas aussi inquiétant pour les Saints, mais le revers impossible subi contre les Falcons fait en sorte qu’ils seraient semés troisièmes si les séries débutaient maintenant. Même si les Saints sont fin seuls dans leur division, la défaite les fait glisser dans la conférence, derrière les Packers. À la fin de la saison, c’est le genre de raté qui pèse lourd dans la balance.

L’amateur de football ressort grand gagnant de cette dixième semaine d’activités complètement farfelue, puisque le suspense s’en trouve rehaussé. Pour les équipes de tête, c’est un casse-tête qui se complexifie.

Les gagnants