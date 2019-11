La Ville de Québec veut mieux gérer les entraves sur son réseau routier

Le GA permet à la municipalité d’optimiser, en temps réel, la capacité de son réseau routier. Mais le principal défaut de cet outil est qu’il n’intègre pas « la gestion des entraves » dans ses données. Cela « ne rend possible qu’une gestion partielle et fragmentaire de la lutte à la congestion routière », déplore-t-on dans l’appel d’offres.

Dans l’appel d’offres, on prédit que « les multiples chantiers majeurs prévus au cours des prochaines années auront un impact sur les zones critiques du réseau routier et [que] ces chantiers vont s’intensifier. Ils seront plus nombreux, plus complexes et plus concentrés ».