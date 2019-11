L’automobiliste qui a heurté le petit Mathy se rend à la police

L’automobiliste qui a heurté un enfant de 11 ans qui retournait à l’école sur son vélo la semaine dernière dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal et qui n’est pas demeuré sur les lieux de l’accident, s’est lui-même rendu à la police.

Après que la nouvelle fut médiatisée, l’homme de 54 ans s’est présenté dans un poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal.

Mathy, 11 ans, s’était fait renverser vers 12h45 à l’angle des rues Hochelaga et Létourneux, mardi dernier. L’automobiliste est sorti rapidement de son véhicule, s’est informé sommairement de son état de santé et est reparti sans contacter les secours et les parents de Mathy.

C’est en se remettant sur pied que le garçon s’est aperçu que ça n’allait pas. Ses parents l’ont conduit à Sainte-Justine. L’enfant a une fracture du fémur.

Le père de Mathy s’était adressé à TVA Nouvelles afin que l’automobiliste contacte les autorités.

Le SPVM recherchait depuis le conducteur pour délit de fuite. Ce dernier était tenu de demeurer sur les lieux de l’accident et de contacter les policiers.

Une enquête est en cours. L’homme de 54 ans pourrait faire face à des accusations.