Le respect est un droit pour tout le monde

Je suis une jeune mère de famille de trois enfants qui souhaite vous entretenir de l’impolitesse des gens qui se permettent de juger ceux et celles qui ne leur ressemblent pas. Je n’ai jamais été mince. J’ai de gros os et je suis portée à engraisser facilement comme le reste de ma famille. J’ai quand même toujours essayé de faire attention à mon poids. Sauf qu’à chacune de mes grossesses, j’ai conservé une bonne dizaine de livres de plus chaque fois. Ce qui fait que j’en suis rendue à peser 185 livres, et même si je me prive de tout, je ne perds pas une once et ça me frustre.

J’en arrive à l’objet principal de ma lettre. Régulièrement quand je sors avec mes enfants, que ce soit pour aller à l’épicerie, faire des courses ou encore manger au Tim Hortons, je sens le regard des gens sur moi. À l’épicerie c’est tout juste si le monde ne commente pas ce que j’ai dans mon panier. Et au Tim Hortons, pareil dans n’importe quel autre restaurant, je vois dans leurs yeux la désapprobation pour ce qu’il y a dans mon assiette.

Mais la cerise sur le sundae est arrivée la semaine dernière quand, attablée au Mac Do avec mes enfants, deux filles dans la vingtaine se sont mises à m’examiner des pieds à la tête en se chuchotant des choses à l’oreille pour partir à rire ensuite. C’était évident qu’elles parlaient de moi. Je suis sortie enragée de là parce que je n’ai pas eu le courage d’aller leur dire en pleine face qu’un jour après trois grossesses, elles seraient peut-être comme moi, et peut-être même pire. Je profite donc de votre tribune pour dire à tout le monde que personne ne mérite de faire rire de soi en pleine face comme ça. Tout le monde a droit au respect, quelle que soit son enveloppe externe.

Anonyme

Vous avez raison de dire que tout le monde a droit au respect. Mais je ne vous apprendrai rien en disant que là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie, et ça s’exprime souvent quand l’homme est en présence d’une différence quelconque.

Dans semblables circonstances il faut apprendre à se blinder pour ne pas trop souffrir. Et dans votre cas, il faudrait, en même temps que cesser de donner de l’importance aux gens que vous croisez et à ce qu’ils peuvent penser de vous, commencer à travailler sur l’acceptation de vous-même.