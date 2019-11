Les différences entre hommes et femmes sur les sites de rencontre

Je sais qu’on vit à une époque où les hommes sont scrutés sous toutes leurs coutures et que rien ne doit retrousser dans leur comportement envers les femmes sous peine d’être poursuivis en justice. On a peut-être mérité de se faire remettre à notre place après avoir abusé de notre pouvoir pendant des siècles, mais est-ce que c’est une raison pour nous le faire payer le gros prix quand on est comme moi un homme dans la soixantaine à la recherche d’une femme agréable pour finir ses jours?

Pour la troisième fois vendredi dernier j’avais donné rendez-vous dans un restaurant à une femme rencontrée sur un site. Et pour la troisième fois ça s’est terminé par un petit bonjour sec et pas de suivi, parce que j’ai demandé des factures séparées. Est-ce que le féminisme ne devrait pas inclure l’aspect financier à partager en parts égales?

Un homme féministe comme notre premier ministre

Je suis d’accord avec le partage égalitaire entre les sexes, y compris sur le plan financier. Mais est-ce qu’il n’aurait pas mieux valu demander son avis à cette personne, avant même de demander une séparation de l’addition? Cela vous aurait donné l’occasion d’aborder le sujet de front avec elle puisqu’il semble que ce soit un sujet fondamental pour vous.