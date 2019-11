Neige et froid cette semaine au Québec

Après une première bordée de neige sur le sud du Québec, la province connaîtra une semaine plutôt grise et sous les normales saisonnières.

• À lire aussi: [IMAGES] Les garages débordés avec les changements de pneus

• À lire aussi: Une première bordée de neige pour Québec attendue mardi

Jusqu'ici plutôt épargnées par la neige, exception faite de quelques flocons tombés dans les derniers jours, Montréal et sa banlieue devraient renouer assez subitement avec l'hiver, et ce, dès lundi soir.

Dans une alerte météorologique publiée dimanche après-midi, Environnement Canada prévoit que de 15 à 20 cm de neige s'abattront sur Montréal, Laval, les basses Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l'Estrie.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La région de Québec est aussi concernée par la tempête, où le montant de neige pourrait même atteindre plus de 25 centimètres.

Le reste de la semaine, la province connaîtra une succession d’éclaircies et de nuages, qui pourrait potentiellement laisser échapper un peu de neige jeudi et vendredi.

La fin de semaine sera ensoleillée, mais froide, comme le reste de la semaine.

Hormis un léger redoux dans les normales saisonnières jeudi et vendredi, les températures de seront de 9 degrés inférieurs aux moyennes enregistrées.

Il fera ainsi entre 0 et -4 à Montréal et entre 0 et -6 à Québec en journée. La nuit, les températures fléchiront autour des -10 dans la métropole, et -14 dans la Capitale nationale.

Pour les prévisions complètes, cliquez ici pour Montréal et ici pour Québec.